Молдова позбулась залежності від російського газу, - прем'єр-міністр

Молдова позбулась залежності від російського газу після скорочення його споживання внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань безпеки в Бухаресті.

Як відзначив прем'єр, Румунія допомогла Молдові впоратись з енергетичними викликами.

"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, походили з Росії, то сьогодні Молдова більше не залежить від енергетичних поставок з Росії. Молдова більше не споживає природний газ з Росії, Республіка Молдова інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - сказав Речан.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Нідерланди нещодавно також заявили про свою незалежність від російського газу.

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