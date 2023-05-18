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Молдова избавилась от зависимости от российского газа, - премьер-министр

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Четверг 18 мая 2023 12:54
Молдова избавилась от зависимости от российского газа, - премьер-министр Фото: Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (facebook.com/recean.md)
Автор: Сергей Пышкин

Молдова избавилась от зависимости от российского газа после сокращения его потребления в результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, пишет РБК-Украина со ссылкой на конференцию по безопасности в Бухаресте.

"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой Молдовой, происходили из России, то сегодня Молдова больше не зависит от энергетических поставок из России. Молдова больше не потребляет природный газ из России, Республика Молдова интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - сказал Речан.

Как отметил премьер, Румыния помогла Молдове справиться с энергетическими вызовами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Нидерланды недавно также заявили о своей независимости от российского газа.

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