Нідерланди заявили про незалежність від російського газу
Нідерланди позбавились залежності від російського газу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Гукстра підкреслив, що війна змусила їх по-справжньому усвідомити небажання залежності від Росії в питанні імпорту газу.
"Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати - нам це вдалося”, - зазначив він.
Також міністр закордонних справ наголосив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і не залежно від витрат.
Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.
Також РБК-Україна писало, що Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі. Основними причинами закриття є питання безпеки.
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