Молдова почала шукати альтернативу російському газу, - Reuters

Молдова обрала сім компаній для забезпечення газом з наступного місяця, якщо постачання від російського "Газпрому" буде перервано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Молдова може скористатися 300 млн євро, наданими Європейським банком реконструкції та розвитку у разі припинення постачання з Росії", - заявив віце-прем'єр Молдови Андрій Спіну.

Спіну заявив, що наразі Молдова обрала сім компаній постачальників газу, але "Газпрому" серед них немає. Причиною цього називають "непередбачуваність" російської компанії.

У Молдові заявила, що "Газпром" може припинити подачу газу, якщо не буде виконано одну з умов контракту - завершення аудиту боргу, що накопичився, за поставки, що оцінюється в 709 мільйонів доларів.

Наразі державна газова компанія "Молдовагаз" заявила, що оплатила серпневі поставки та повинна була внести аванс за вересень у розмірі 33,89 млн доларів.