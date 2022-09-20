Молдова почала шукати альтернативу російському газу, - Reuters
Молдова обрала сім компаній для забезпечення газом з наступного місяця, якщо постачання від російського "Газпрому" буде перервано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Молдова може скористатися 300 млн євро, наданими Європейським банком реконструкції та розвитку у разі припинення постачання з Росії", - заявив віце-прем'єр Молдови Андрій Спіну.
Спіну заявив, що наразі Молдова обрала сім компаній постачальників газу, але "Газпрому" серед них немає. Причиною цього називають "непередбачуваність" російської компанії.
У Молдові заявила, що "Газпром" може припинити подачу газу, якщо не буде виконано одну з умов контракту - завершення аудиту боргу, що накопичився, за поставки, що оцінюється в 709 мільйонів доларів.
Наразі державна газова компанія "Молдовагаз" заявила, що оплатила серпневі поставки та повинна була внести аванс за вересень у розмірі 33,89 млн доларів.
Нагадаємо, що у Молдові рішуче засудили удар Росії по Південноукраїнській АЕС.
Також, Молдова вимагатиме у Придністров'я передоплату за газ, якщо "Газпром" зупинить постачання.
Раніше, очільник російського МЗС Сергій Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я.
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