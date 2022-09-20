ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молдова начала искать альтернативу российскому газу, - Reuters

Новина українською →
Молдова, Вторник 20 сентября 2022 18:00
Молдова начала искать альтернативу российскому газу, - Reuters Фото: Молдова начала искать альтернативу российскому газу (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова выбрала семь компаний для обеспечения газом со следующего месяца, если поставки от российского "Газпрома" будут прерваны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Молдова может воспользоваться 300 млн евро, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития в случае прекращения поставок из России", - заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.

Спину заявил, что Молдова выбрала семь компаний поставщиков газа, но "Газпрома" среди них нет. Причиной этого называют "непредсказуемость" российской компании.

В Молдове заявила, что "Газпром" может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта - завершение аудита накопившегося долга за поставки, оцениваемые в 709 миллионов долларов.

Государственная газовая компания "Молдовагаз" заявила, что оплатила августовские поставки и должна была внести аванс за сентябрь в размере 33,89 млн долларов.

Напомним, что в Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС.

Также, Молдова потребует у Приднестровья предоплату за газ, если "Газпром" остановит поставки.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Молдова
NEWS
Мобилизация и военное положение. Зачем РФ форсирует "референдумы" в ОРДЛО
Мобилизация и военное положение. Зачем РФ форсирует "референдумы" в ОРДЛО
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации