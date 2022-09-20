Молдова начала искать альтернативу российскому газу, - Reuters

Молдова выбрала семь компаний для обеспечения газом со следующего месяца, если поставки от российского "Газпрома" будут прерваны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Молдова может воспользоваться 300 млн евро, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития в случае прекращения поставок из России", - заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.

Спину заявил, что Молдова выбрала семь компаний поставщиков газа, но "Газпрома" среди них нет. Причиной этого называют "непредсказуемость" российской компании.

В Молдове заявила, что "Газпром" может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта - завершение аудита накопившегося долга за поставки, оцениваемые в 709 миллионов долларов.

Государственная газовая компания "Молдовагаз" заявила, что оплатила августовские поставки и должна была внести аванс за сентябрь в размере 33,89 млн долларов.