Молдова начала искать альтернативу российскому газу, - Reuters
Молдова выбрала семь компаний для обеспечения газом со следующего месяца, если поставки от российского "Газпрома" будут прерваны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Молдова может воспользоваться 300 млн евро, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития в случае прекращения поставок из России", - заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спину.
Спину заявил, что Молдова выбрала семь компаний поставщиков газа, но "Газпрома" среди них нет. Причиной этого называют "непредсказуемость" российской компании.
В Молдове заявила, что "Газпром" может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта - завершение аудита накопившегося долга за поставки, оцениваемые в 709 миллионов долларов.
Государственная газовая компания "Молдовагаз" заявила, что оплатила августовские поставки и должна была внести аванс за сентябрь в размере 33,89 млн долларов.
Напомним, что в Молдове решительно осудили удар России по Южноукраинской АЭС.
Также, Молдова потребует у Приднестровья предоплату за газ, если "Газпром" остановит поставки.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья.
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