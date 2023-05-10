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Молдова передумала вводити обмеження на імпорт зерна з України

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Середа 10 травня 2023 23:27
Молдова передумала вводити обмеження на імпорт зерна з України Фото: Молдова вирішила не обмежувати імпорт зернових із України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Молдова вирішила поки що не вводити обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України, оскільки такі дії "нічого б не вирішили" та "дали б нульові результати", заявив міністр сільського господарства країни Володимир Боля.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.md.

Молдовський чиновник зазначив, що обмеження на імпорт не призвели б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості.

"Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато було б втрачено", - зазначив Боля в ефірі програми "Punctul pe AZI" на TVR Moldova.

Також міністр звернув увагу, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні, і всього було імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тисяч тонн соняшникового насіння, тоді як елеватори в Молдові дають можливість зберігати близько 3 мільйонів тонн продукції.

Боля також заявив, що Кишинів не розглядає заборону транзиту зерна з України через Молдову.

"Транзит не впливає на нас негативно... Проблема виникає з автомобільними вантажоперевезеннями - очікування на митниці в Румунії. Ми зацікавлені у розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що перед цим Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до 5 країн ЄС. Згодом стало відомо, що Молдова планує приєднатися до рішення ЄС щодо запровадження тимчасових обмежень на імпорт зерна з України.

Тоді ж у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявили, що країна готує імпортні обмеження щодо Молдови у відповідь на таке рішення з боку Кишинева.

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