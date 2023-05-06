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Молдова планує обмежити імпорт українського зерна

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Україна, Субота 06 травня 2023 17:16
Молдова планує обмежити імпорт українського зерна Фото: Молдова планує обмежити імпорт українського зерна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Молдова планує приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Сьогодні, 6 травня, міністр сільського господарства Микола Сольський зустрівся зі своїм молдовським колегою Володимиром Болею.

Мінсільгосп Молдови повідомило, що Боля розповів Сольському про намір Молдови приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що чинить тиск на фермерів. Вони стурбовані тим, що у них не буде місця для нового врожаю. При цьому динаміка експорту зерна знижується, зросли витрати на логістику та обвалилися ціни на міжнародних біржах. Нашим фермерам необхідно використовувати свої запаси зерна і готуватися до нового сільськогосподарського року", - заявив молдавський міністр.

Він заявив, що для Молдови важливий конструктивний діалог з українською владою, й про те, що вони відкриті для обговорення подальших кроків для розв'язання проблем фермерів обох народів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що п'ять країн ЄС вимагатимуть від Єврокомісії продовження заборони імпорту зерна з України.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п'яти країн ЄС.

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