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Україна готує імпортні обмеження щодо Молдови

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Субота 06 травня 2023 22:57
Україна готує імпортні обмеження щодо Молдови Фото: заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Україна готує імпортні обмеження щодо Молдови у відповідь на відповідне рішення з боку Кишинева.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України Тарас Качка.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", - сказав він.

Раніше в Міністерстві агрополітики висловили незгоду з намірами Молдови обмежити імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Міністр Микола Сольський назвав озвучені Кишиневом підстави незрозумілими оскільки Україна не імпортує ці культури до Молдови.

Також в міністерстві заявляли, що переговори між Україною та Молдовою триватимуть.

Нагадаємо, раніше міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив про намір Кишинева приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Раніше повідомлялося, що п'ять країн ЄС вимагатимуть від Єврокомісії продовження заборони імпорту зерна з України.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п'яти країн ЄС.

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