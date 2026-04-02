Молдова остаточно вийшла з СНД: парламент ухвалив історичне рішення

Депутати денонсували Угоду про створення СНД, протокол до неї та Статут організації.

Чому Молдова вирішила вийти

Ініціатором денонсації виступило Міністерство закордонних справ. У відомстві аргументували: базові принципи СНД - взаємне визнання територіальної цілісності та непорушність кордонів - більше не дотримуються.

Росія, яка є членом Співдружності, веде війну проти України, раніше вчинила агресію проти Грузії та незаконно розміщує війська на території Молдови (у Придністровському регіоні). Це, на думку Кишинева, робить подальше перебування в організації неможливим.

Економія та євроінтеграція

Після денонсації державний бюджет Молдови щороку економитиме близько 3,1 млн леїв - саме стільки країна сплачувала до бюджету СНД.

Вихід із організації є також "природним і неминучим кроком" на шляху до вступу в Європейський Союз, зазначили в МЗС.

Що буде далі

Навіть після виходу зі статутних органів Молдова продовжить співпрацю з окремими країнами-членами СНД на двосторонніх та багатосторонніх платформах. Країна залишиться учасницею низки угод у межах Співдружності, зокрема в торговельно-економічній та соціальній сферах.

До цього рішення Молдова вже денонсувала близько 70 угод у рамках СНД у процесі поступового узгодження національного законодавства зі стандартами ЄС.