Молдова окончательно вышла из СНГ: парламент принял историческое решение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

Депутаты денонсировали Соглашение о создании СНГ, протокол к нему и Устав организации.

Почему Молдова решила выйти

Инициатором денонсации выступило Министерство иностранных дел. В ведомстве аргументировали: базовые принципы СНГ - взаимное признание территориальной целостности и нерушимость границ - больше не соблюдаются.

Россия, которая является членом Содружества, ведет войну против Украины, ранее совершила агрессию против Грузии и незаконно размещает войска на территории Молдовы (в Приднестровском регионе). Это, по мнению Кишинева, делает дальнейшее пребывание в организации невозможным.

Экономия и евроинтеграция

После денонсации государственный бюджет Молдовы ежегодно будет экономить около 3,1 млн леев - именно столько страна платила в бюджет СНГ.

Выход из организации является также "естественным и неизбежным шагом" на пути к вступлению в Европейский Союз, отметили в МИД.

Что будет дальше

Даже после выхода из уставных органов Молдова продолжит сотрудничество с отдельными странами-членами СНГ на двусторонних и многосторонних платформах. Страна останется участницей ряда соглашений в рамках Содружества, в частности в торгово-экономической и социальной сферах.

До этого решения Молдова уже денонсировала около 70 соглашений в рамках СНГ в процессе постепенного согласования национального законодательства со стандартами ЕС.