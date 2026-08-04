Молдова обмежить споживання електроенергії та води через посуху
Молдова запроваджує заходи для енергетичної безпеки та захисту водних ресурсів через низький рівень води в Дністрі - заборонять експорт електроенергії у пікові години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Що зміниться в енергетиці
3 серпня Національна комісія з управління кризами під головуванням прем'єр-міністра Василя Тофана схвалила рішення про обмеження комерційного експорту електроенергії у пікові години - з 18:00 до 22:00. Паралельно компанія Energocom шукатиме альтернативні джерела енергії в Румунії, Україні та на інших доступних ринках.
У громадських і комерційних будівлях внутрішнє освітлення скоротять щонайменше на 30%. З 18:00 до 06:00 у населених пунктах вимикатимуть фонтани, вітрини, декоративне, архітектурне та рекламне освітлення.
Оператори водопостачання й каналізації адаптують роботу насосів для зниження споживання енергії в пікові години, а місцева влада оптимізує вуличне освітлення без шкоди для критично важливих служб.
Управителі житлових будинків мають попередити мешканців про рекомендацію уникати ліфтів у години максимального споживання - з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 23:00, щоб не застрягти в разі можливого відключення електропостачання.
Підключення сонячних і вітрових станцій з батареями та системами зберігання енергії розглядатимуть у пріоритетному порядку, а компанія Moldelectrica посилить співпрацю з операторами Румунії та України для активації екстреної допомоги за потреби.
Що зміниться щодо використання води
Комісія обмежує використання води для миття вулиць і тротуарів, наповнення басейнів та рекреаційних водойм. Забір води й полив сільгоспугідь із Дністра дозволили лише вночі - з 21:00 до 06:00, з пріоритетом для садових культур. Міністерство довкілля зможе тимчасово обмежувати забір води на ділянках річки з критично низьким рівнем.
Промислові підприємства, не пов'язані з медициною чи харчовою галуззю, зобов'язані знизити споживання води щонайменше на 20%. Місцева влада активує резервні артезіанські свердловини для забезпечення населення водою, а контроль за якістю води в місцях забору посилять.
Нагадаємо, посуха вже вплинула й на сусідні країни. Раніше повідомлялося, що через обміління Дунаю в Угорщині можуть зупинити єдину в країні атомну електростанцію - влада попереджала, що низький рівень води в річці загрожує роботі станції. Згодом прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про надзвичайну ситуацію та попередив, що найближчі пʼять днів можуть стати критичними для енергосистеми країни.
Ще радикальніших заходів вживає Румунія, там військові готуються підірвати скелю на Дунаї, аби зберегти в робочому стані атомний реактор через катастрофічне обміління річки.