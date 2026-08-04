Молдова ограничит потребление электроэнергии и воды из-за засухи
Молдова принимает меры по энергетической безопасности и защите водных ресурсов из-за низкого уровня воды в Днестре - запретят экспорт электроэнергии в пиковые часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Что изменится в энергетике
3 августа Национальная комиссия по управлению кризисами под председательством премьер-министра Василия Тофана одобрила решение об ограничении коммерческого экспорта электроэнергии в пиковые часы - с 18:00 до 22:00. Параллельно компания Energocom будет искать альтернативные источники энергии в Румынии, Украине и других доступных рынках.
В общественных и коммерческих зданиях внутреннее освещение сократят не менее 30%. С 18.00 до 06.00 в населенных пунктах будут выключать фонтаны, витрины, декоративное, архитектурное и рекламное освещение.
Операторы водоснабжения и канализации адаптируют работу насосов для снижения потребления энергии в пиковые часы, а местные власти оптимизируют уличное освещение без ущерба для критически важных служб.
Управители жилых домов должны предупредить жителей о рекомендации избегать лифтов в часы максимального потребления - с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 23:00, чтобы не застрять в случае возможного отключения электроснабжения.
Подключение солнечных и ветровых станций с батареями и системами хранения энергии будет рассматриваться в приоритетном порядке, а компания Moldelectrica усилит сотрудничество с операторами Румынии и Украины для активации экстренной помощи при необходимости.
Что изменится по использованию воды
Комиссия ограничивает использование воды для мытья улиц и тротуаров, наполнение бассейнов и рекреационных водоемов. Забор воды и полив сельхозугодий из Днестра разрешили только ночью - с 21:00 до 06:00, с приоритетом для садовых культур. Министерство внешней среды сможет временно ограничивать забор воды на участках реки с критически низким уровнем.
Промышленные предприятия, не связанные с медициной или пищевой отраслью, обязаны снизить потребление воды не менее чем на 20%. Местные власти активируют резервные артезианские скважины для обеспечения населения водой, а контроль за качеством воды в местах забора усилят.
Напомним, засуха уже повлияла и на соседние страны. Ранее сообщалось, что из-за обмеления Дуная в Венгрии могут остановить единственную в стране атомную электростанцию - власти предупреждали, что низкий уровень воды в реке угрожает работе станции. Позже премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о чрезвычайной ситуации и предупредил, что ближайшие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.
Еще более радикальные меры принимает Румыния, там военные готовятся взорвать скалу на Дунае, чтобы сохранить в рабочем состоянии атомный реактор из-за катастрофического обмеления реки.