Молдова обирає новий парламент: хто має шанси на перемогу

У виборчих перегонах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири кандидати-самовисуванці.

Основна конкуренція очікується між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого увійшли соціалісти, комуністи, а також партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Фаворити перегонів

Згідно з даними соцопитувань, високі шанси подолати бар'єр є у "Нашої партії" і блоку "Альтернатива" - різні дослідження прогнозують цим силам від 4 до 10% голосів.

Загалом, для проходження до парламенту, партіям потрібно мінімум 5%, виборчим блокам - 7%, а незалежним кандидатам - 2%.

Вибори визнають такими, що відбулися, за умови явки щонайменше 30% громадян. Голосування відбувається з 7:00 до 21:00 на 1973 дільницях, з яких 12 призначені для жителів Придністров'я.

Перевірити, де саме зареєстрований виборець, можна онлайн на сайті verifica.cec.md, ввівши в пошук свій IDNP.

Голосування за кордоном

Для діаспори за межами країни відкрито 301 виборчу дільницю. Найбільша їх кількість діє в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) і Румунії (23).

У десяти державах, включно зі США і Канадою, організовано також голосування поштою. Адреси всіх дільниць опубліковано на офіційному сайті ЦВК.