У Молдові усунули від виборів партію, голова якої зазіхала на Одеську область

У Молдові проросійську партію "Велика Молдова" (Moldova Mare) на чолі зі скандальною Вікторією Фуртуне зняли з парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8 .

Центральна виборча комісія підтримала відсторонення від виборів Moldova Mare - шість членів були "за", ще троє - утрималися

Запропонував зняти з виборів проросійську партію заступник голови ЦВК Павло Постіке, оскільки вона виступає правонаступницею партії "Шор", яку визнали антиконституційною.

Причиною відсторонення партії стала непрозорість фінансування: виявлено невідображені у звітності грошові та матеріальні ресурси, надходження з-за кордону, а також факти надання виборцям грошей, товарів, послуг та інших вигод з метою підкупити їх.

Крім того, Moldova Mare звинуватили у співпраці з представниками інших політичних сил, пов'язаних із Шором, через участь у замаскованому виборчому блоці.

Фуртуне розповіла, що вона оскаржить таке рішення в Апеляційному суді.

Варто зауважити, що раніше Вікторія Фуртуне закликала анексувати історико-географічний регіон Буджак на півдні Одеської області, щоб Молдова отримала вихід до моря.