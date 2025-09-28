Молдова выбирает новый парламент: у кого есть шансы на победу

В Молдове сегодня проходят парламентские выборы, на которых граждане выбирают более сотни депутатов, которые будут управлять страной в течение последующих четырех лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.md.
В избирательной гонке участвуют 14 партий, четыре блока и четыре кандидата-самовыдвиженца.
Основная конкуренция ожидается между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
По данным соцопросов, высокие шансы преодолеть барьер есть у "Нашей партии" и блока "Альтернатива" - различные исследования прогнозируют этим силам от 4 до 10% голосов.
В целом, для прохождения в парламент, партиям требуется минимум 5%, избирательным блокам - 7%, а независимым кандидатам - 2%.
Выборы будут признаны состоявшимися при явке не менее 30% граждан. Голосование проходит с 7:00 до 21:00 на 1973 участках, из которых 12 предназначены для жителей Приднестровья.
Проверить, где именно зарегистрирован избиратель, можно онлайн на сайте verifica.cec.md, введя в поиск свой IDNP.
Для диаспоры за пределами страны открыт 301 избирательный участок. Наибольшее их число действует в Италии (75), Германии (36), Франции (26), Великобритании (24) и Румынии (23).
В десяти государствах, включая США и Канаду, организовано также голосование по почте. Адреса всех участков опубликованы на официальном сайте ЦИК.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что Россия пытается повлиять на результат парламентских выборов в стране.
В пятницу, 26 сентября, ЦИК сняла с выборов пророссийскую партию "Великая Молдова" (Moldova Mare). Политсила является правопреемницей партии "Шор", которую ранее признали антиконституционной.
Кроме того, за несколько дней до голосования, Апелляционная палата Кишинева по запросу Министерства юстиции, приостановила деятельность партии "Сердце Молдовы" - политсилу заподозрили в незаконном финансировании.
В связи с этим, Центральная избирательная комиссия исключила партию из списка участников выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что победа на выборах в Молдове пророссийских партий создаст риски для всех стран региона.
