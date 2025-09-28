Молдова выбирает новый парламент: у кого есть шансы на победу

В избирательной гонке участвуют 14 партий, четыре блока и четыре кандидата-самовыдвиженца.

Основная конкуренция ожидается между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Фавориты гонки

По данным соцопросов, высокие шансы преодолеть барьер есть у "Нашей партии" и блока "Альтернатива" - различные исследования прогнозируют этим силам от 4 до 10% голосов.

В целом, для прохождения в парламент, партиям требуется минимум 5%, избирательным блокам - 7%, а независимым кандидатам - 2%.

Выборы будут признаны состоявшимися при явке не менее 30% граждан. Голосование проходит с 7:00 до 21:00 на 1973 участках, из которых 12 предназначены для жителей Приднестровья.

Проверить, где именно зарегистрирован избиратель, можно онлайн на сайте verifica.cec.md, введя в поиск свой IDNP.

Голосование за границей

Для диаспоры за пределами страны открыт 301 избирательный участок. Наибольшее их число действует в Италии (75), Германии (36), Франции (26), Великобритании (24) и Румынии (23).

В десяти государствах, включая США и Канаду, организовано также голосование по почте. Адреса всех участков опубликованы на официальном сайте ЦИК.