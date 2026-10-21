Молдова може перенести українські КПП на свою територію

За словами міністерки, такі заходи допоможуть знизити ризики, спричинені війною в Україні та російськими атаками поблизу молдовського державного кордону.

Вона пояснила, що через регулярні російські удари по прикордонних районах України Молдова відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом, щоб українські прикордонники також працювали на території Молдови та здійснювали спільний контроль.

Місаїл-Нікітін звертає увагу на те, що йдеться про мінімально необхідні заходи для зменшення ризиків, пов'язаних із війною в Україні та атаками поблизу державного кордону.

"Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися", - наголосила Місаїл-Нікітін.