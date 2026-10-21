Молдова может перенести украинские КПП на свою территорию

По словам министра, такие меры помогут снизить риски, вызванные войной в Украине и российскими атаками вблизи молдавской государственной границы.

Она объяснила, что из-за регулярных российских ударов по приграничным районам Украины Молдова отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

Кишинев ведет переговоры с Киевом, чтобы украинские пограничники также работали на территории Молдовы и осуществляли совместный контроль.

Мисаил-Никитин обращает внимание на то, что речь идет о минимально необходимых мерах по уменьшению рисков, связанных с войной в Украине и атаками вблизи государственной границы.

"Сейчас, как я уже говорила, есть два пограничных пункта. На основе договоренностей, достигнутых с украинской стороной. Конечно, в будущем, в среднесрочной перспективе, мы проанализируем и другие пункты, в зависимости от степени риска произошедших инцидентов", - подчеркнула Мисаил-Никитин.