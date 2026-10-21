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Молдова может перенести украинские КПП на свою территорию

12:16 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские КПП могут заработать в Молдове (Getty Images)

Возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на территорию Молдовы действительно рассматривается.

Об этом заявила глава молдавского МВД Даниэла Мисаил-Никитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам министра, такие меры помогут снизить риски, вызванные войной в Украине и российскими атаками вблизи молдавской государственной границы.

Она объяснила, что из-за регулярных российских ударов по приграничным районам Украины Молдова отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

Кишинев ведет переговоры с Киевом, чтобы украинские пограничники также работали на территории Молдовы и осуществляли совместный контроль.

Мисаил-Никитин обращает внимание на то, что речь идет о минимально необходимых мерах по уменьшению рисков, связанных с войной в Украине и атаками вблизи государственной границы.

"Сейчас, как я уже говорила, есть два пограничных пункта. На основе договоренностей, достигнутых с украинской стороной. Конечно, в будущем, в среднесрочной перспективе, мы проанализируем и другие пункты, в зависимости от степени риска произошедших инцидентов", - подчеркнула Мисаил-Никитин.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Мининфраструктуры планирует перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов.

Также недавно стало известно, что Польша допустила перенос пограничного контроля на свою территорию из-за атак РФ в Украине.

Кстати, недавно из-за российского ракетного удара по Украине вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин".

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