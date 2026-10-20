Прикордонний контроль України можуть перенести до Польщі через удари Росії по КПП

Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю на свою територію через безпекові ризики в Україні. Однак Варшава висунула умову для такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolsatNews .

Наприкінці вересня українські медіа повідомляли, що Україна веде переговори з Польщею щодо угоди, яка дозволила б українським прикордонникам працювати на польському боці кордону.

Це питання планували обговорити під час робочої зустрічі польської та української делегацій на пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ.

Перенесення контролю на польську територію могло б допомогти зберегти рух через кордон, навіть якщо прикордонна інфраструктура на українському боці зазнає руйнувань. Такий підхід також має зменшити ризики для працівників служб і людей, які перетинають кордон, у разі російських атак.

Польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації у відповідь на запит Польського агентства преси (PAP) повідомило, що готове розглянути таке рішення за необхідності.

"Якщо ситуація в Україні зміниться і з міркувань безпеки співробітників та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадження контролю на польській стороні кордону, то Польща готова погодитися на таке рішення, за якого правила, однак, ґрунтуватимуться на спільних перевірках обох держав", - заявили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що наразі жодних рішень щодо запровадження нового формату не ухвалили.

Чому українські служби не зможуть працювати самостійно

Польське МВС пояснило, що можливі зміни мають відповідати правилам Шенгенської зони. Зокрема, про таке рішення доведеться повідомити Європейську комісію, оскільки воно стосуватиметься контролю за переміщенням людей і товарів.

За чинними правилами прикордонники та представники інших служб держави, яка не входить до Шенгенської зони, не можуть самостійно здійснювати прикордонний контроль на території країни-члена.

Це стосується не лише перевірки документів людей, а й контролю товарів на відповідність вимогам Європейського Союзу.

Таким чином, якщо новий формат запровадять, українські та польські служби мають працювати спільно. Передавати українській стороні повноваження самостійно контролювати кордон на польській території не планують.

