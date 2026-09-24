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Мінінфраструктури хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли

23:36 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Мінінфраструктури хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли Фото: така робота пунктів пропуску вже впроваджена (Getty Images)
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Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України через обстріли ворогом пунктів пропуску веде переговори з сусідніми країнами про можливість їх перенесення на іноземну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", - заявив перший заступник міністра Сергій Деркач.

За словами Деркача, створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. За його словами, Україна наразі опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною.

Нагадаємо, Польща вже евакуювала два пункти пропуску - "Дорогуськ" та "Зосін" - через російський ракетний обстріл України поблизу кордону.

Уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - є загиблі та поранені.

Також росіяни атакували КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області - атака сталась, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

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