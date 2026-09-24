Мінінфраструктури хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли
Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України через обстріли ворогом пунктів пропуску веде переговори з сусідніми країнами про можливість їх перенесення на іноземну територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", - заявив перший заступник міністра Сергій Деркач.
За словами Деркача, створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.
Як приклад Деркач навів Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. За його словами, Україна наразі опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною.
Нагадаємо, Польща вже евакуювала два пункти пропуску - "Дорогуськ" та "Зосін" - через російський ракетний обстріл України поблизу кордону.
Уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - є загиблі та поранені.
Також росіяни атакували КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.
Вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області - атака сталась, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.