UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова хоче вислати майже півсотні працівників посольства РФ після скандалу зі шпигунством

Ілюстративне фото: Молдова хоче вислати майже півсотні працівників посольства РФ після скандалу зі шпигунством (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Молдова хоче вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі на тлі скандалу зі стеження спецслужб РФ за владою країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Наразі підтверджено, що 45 осіб мають залишити посольство, з них 22 дипломати та 23 адміністративні працівники.

Москва має час до 15 серпня, щоб виконати рішення Молдови.

Скандал зі шпигунством

24 липня Jurnal TV та The Insider опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що на даху російського посольства у Молдові зростає кількість тарілок та пристроїв для стеження. Так зазвичай трапляється перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

За інформацією журналістів, шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розмістили співробітники російського Головного розвідувального управління.

Одного з працівників ГРУ пов'язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. Через це "витекло" листування високопосадовців.

У зв'язку з цим Молдова вирішила викликати до МЗС посла Росії Олега Васнєцова.

Після цього стало відомо, що країна скоротить чисельність персоналу російського посольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдова