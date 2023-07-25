Розвідка РФ слідкує за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства, - розслідування

На даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок та пристроїв, що передають. Спецслужби використовують їх для стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Jurnal TV та The Insider .

Молдовські журналісти з Jurnal TV нарахували 28 тарілок, "штирів", що передають або приймають пристрої, встановлені на дахах як самого посольства, так і сусідньої будівлі, де проживають дипломати та техперсонал. Це набагато більше, ніж у рекордсмена за кількістю антен - посольства РФ у Бельгії. Там встановлено 17 антен, а в Кишиневі на 11 більше.

Крім "слухачів" та хакерів з військової розвідки, на даху посольства було помічено 23 офіцери з технічного управління СЗР.

За допомогою параболічних антен можна встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову лінію ретрансляційного або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора. А ще така антена може визначати місце розташування кораблів, літаків та керованих ракет. Параболічні антени перехоплюють сигнали супутникової телефонії, наприклад системи Thuraya, що дозволяє прослуховувати телефонні переговори майже у всіх європейських країнах.

Грати Яги-Уда здатні перехоплювати переговори щодо рації місцевих поліцейських, таксистів, авіадиспетчерів тощо. Широкосмугова дискоконусна приймально-передавальна антена (ШДППА) з круговою діаграмою використовується для двостороннього зв'язку в зоні прямої видимості до 100 км, що дозволяє безпосередньо спілкуватися з керівництвом резидентур у проросійських Придністров'ї та Гагаузії.

Ще їх застосовують для обміну короткими повідомленнями із супутниками у космосі і за одну секунду вони можуть передати велику кількість інформації. Супутникові антени ШДППА встановлені на всіх російських посольствах у різних державах світу, та їх використовують ГРУ, СЗР та 5-та служба ФСБ.

Як зазначається у розслідуванні, підвищену активність у Молдові російська розвідка почала проявляти з 2015 року, коли Москва остаточно зробила ставку на соціаліста Ігоря Додона, який за рік зайняв крісло президента країни.

Прокремлівському ставленику потрібна була підтримка дружніх спецслужб, і в Кишинів зачастили кадрові офіцери ГРУ, СЗР, 5-ї Служби ФСБ та співробітники молдавського відділу Управління президента з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами, кістяк якого становлять вихід.

Саміт у Кишиневі

Нагадаємо, 1 червня, світові лідери зібралися на саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Молдові. На порядку денному були питання регіональної безпеки, а особливу увагу учасники приділили протистоянню російській агресії.

Влада Молдови оголосила про закриття повітряного простору 1 та 2 червня під час саміту.

Окрім того, у Молдові в період з 25 травня до 2 червня проходили міжнародні навчання з протиповітряної оборони. Їхньою метою є забезпечення заходів безпеки під час проведення другого саміту Європейської політичної спільноти.