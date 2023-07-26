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Молдова хочет выслать почти полсотни работников посольства РФ после скандала со шпионажем

Иллюстративное фото: Молдова хочет выслать почти полсотни работников посольства РФ после скандала со шпионажем (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова хочет выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе на фоне скандала со слежкой спецслужб РФ за властями страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Подтверждено, что 45 человек должны покинуть посольство, из них 22 дипломата и 23 административных работника.

У Москвы есть время до 15 августа, чтобы выполнить решение Молдовы.

Скандал со шпионажем

24 июля Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и устройств для слежки. Так обычно делают перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

По информации журналистов, шпионское оборудование на помещении диппредставительства разместили сотрудники российского Главного разведывательного управления.

Одного из работников ГРУ связывают с хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. Из-за этого "утекла" переписка чиновников.

В связи с этим Молдова решила вызвать в МИД посла России Олега Васнецова.

После этого стало известно, что страна сократит численность персонала российского посольства.

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