Молдова готова стати частиною "коаліції охочих", - Санду

"Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени "коаліції охочих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни", - сказала Санду.

Вона також звернула увагу, що таке членство не суперечить конституції Молдови.

"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання і брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", - додала президент.

Вона уточнила, що питання вступу Молдови мають розглянути учасники "коаліції охочих".

"У цю коаліцію входять країни ЄС і держави-кандидати. Припускаю, що найближчими тижнями або місяць-два ухвалять рішення", - зазначила президент.