Молдова готова стати частиною "коаліції охочих", - Санду

Молдова готова приєднатися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Для країни важливо стати частиною таких зусиль.
Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени "коаліції охочих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни", - сказала Санду.
Вона також звернула увагу, що таке членство не суперечить конституції Молдови.
"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання і брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", - додала президент.
Вона уточнила, що питання вступу Молдови мають розглянути учасники "коаліції охочих".
"У цю коаліцію входять країни ЄС і держави-кандидати. Припускаю, що найближчими тижнями або місяць-два ухвалять рішення", - зазначила президент.
Варто зауважити, що "коаліція охочих" розглядає відправлення солдатів в Україну для того, щоб запобігти повторній агресії Росії в майбутньому.
У січні відбулося засідання "коаліції охочих" на рівні головнокомандувачів.
Головною темою обговорення став формат реалізації гарантій безпеки для Києва та посилення оборонних спроможностей України та Європи.