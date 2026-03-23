Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Молдова готова стати частиною "коаліції охочих", - Санду

23:05 23.03.2026 Пн
2 хв
Президент Молдови розкрила, в якому форматі її країна готова допомогти Україні після завершення війни
aimg Іван Носальський
Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)

Молдова готова приєднатися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Для країни важливо стати частиною таких зусиль.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Читайте також: Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ

"Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени "коаліції охочих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни", - сказала Санду.

Вона також звернула увагу, що таке членство не суперечить конституції Молдови.

"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання і брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", - додала президент.

Вона уточнила, що питання вступу Молдови мають розглянути учасники "коаліції охочих".

"У цю коаліцію входять країни ЄС і держави-кандидати. Припускаю, що найближчими тижнями або місяць-два ухвалять рішення", - зазначила президент.

"Коаліція охочих"

Варто зауважити, що "коаліція охочих" розглядає відправлення солдатів в Україну для того, щоб запобігти повторній агресії Росії в майбутньому.

У січні відбулося засідання "коаліції охочих" на рівні головнокомандувачів.

Головною темою обговорення став формат реалізації гарантій безпеки для Києва та посилення оборонних спроможностей України та Європи.

Більше по темі:
Російська ФедераціяМолдоваДопомога УкраїніВійна в УкраїніМая Санду