"Коаліція охочих" провела засідання головкомів: Сирський повідомив подробиці

"Коаліція охочих" провела засідання на рівні головнокомандуючих збройними силами країн-членів. В ньому взяла участь Україна, сторони обговорили реалізацію безпекових гарантій для Києва.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, з партнерами обговорювали формат реалізації безпекових гарантій для України. На засіданні був присутній начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Сирський під час засідання наголосив, що Росія не демонструє готовності припинити війну. Натомість триває терор проти мирного населення. Саме тому зараз важливо посилити санкційний тиск на РФ та продовжити зміцнення оборонних можливостей України та Європи загалом.

"Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні - як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою", - зазначив він.

Сирський додав, що на зустрічі серед інших були присутні:

Головком ЗС Франції генерал Фаб’єн Мандон;

начальник Штабу оборони Великої Британії головний маршал авіації сер Річард Найтон;

Верховний Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач Збройних Сил США в Європі генерал Алекс Гринкевич;

голова Військового комітету Європейського Союзу генерал Шон Кленсі

"Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони - ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ", - резюмував Сирський.