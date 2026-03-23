Молдова готова стать частью "коалиции желающих", - Санду

"Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены "коалиции желающих" примут решение о присоединении нашей страны", - сказала Санду.

Она также обратила внимание, что такое членство не противоречит конституции Молдовы.

"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", - добавила президент.

Она уточнила, что вопрос вступления Молдовы должны рассмотреть участники "коалиции желающих".

"В эту коалицию входят страны ЕС и государства-кандидаты. Предполагаю, что в ближайшие недели или месяц-два примут решение", - отметила президент.