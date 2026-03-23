Молдова готова стать частью "коалиции желающих", - Санду

Молдова готова присоединиться к "коалиции желающих" для помощи Украине. Для страны важно стать частью таких усилий.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены "коалиции желающих" примут решение о присоединении нашей страны", - сказала Санду.
Она также обратила внимание, что такое членство не противоречит конституции Молдовы.
"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", - добавила президент.
Она уточнила, что вопрос вступления Молдовы должны рассмотреть участники "коалиции желающих".
"В эту коалицию входят страны ЕС и государства-кандидаты. Предполагаю, что в ближайшие недели или месяц-два примут решение", - отметила президент.
Стоит заметить, что "коалиция желающих" рассматривает отправку солдат в Украину для того, чтобы предотвратить повторную агрессию России в будущем.
В январе прошло заседание "коалиции желающих" на уровне главнокомандующих.
Главной темой обсуждения стал формат реализации гарантий безопасности для Киева и усиления оборонных способностей Украины и Европы.