Молдова допускає вступ до ЄС без Придністров'я

У МЗС заявили, що лівобережжя Дністра є складовою Молдови, і влада країни хоче мирного врегулювання придністровського конфлікту, зберігаючи при цьому європейський шлях держави. Там зазначили, що головна мета Молдови - вступити до ЄС як реінтегрована країна.

При цьому у Молдові розглядають інший варіант інтеграції до ЄС.

"Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, яка знаходиться під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, - з подальшим вирішенням конфлікту", - заявили в міністерстві.

У МЗС зазначають, що, за словами Борреля, придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС, наголосивши, що подібні ситуації вже були.

"Таким чином, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - йдеться у повідомленні МЗС.

Придністровський конфлікт

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито незалежність ще у 1990 році. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

Зазначимо, що невизнану державу підтримує Росія, надаючи їй військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку. Вона навіть утримує понад тисячу військових у Придністров'ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як стабільності в Молдові, так і безпеці в Україні на сході.

Президент Молдови Майя Санду припускає, що придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України.

Прагнення Молдови вступити до ЄС

У червні 2022 року Єврорада надала Молдові статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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