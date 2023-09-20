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Молдова допускает вступление в ЕС без Приднестровья

Иллюстративное фото: Молдова допускает вступление в ЕС без Приднестровья (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова допускает возможность вступление в Евросоюз без территории так называемого Приднестровья, которую власть на данный момент не контролируют. При этом искать пути решения конфликта могут уже после присоединения к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Newsmaker.

В МИД заявили, что левобережье Днестра является составной частью Молдова, и власть страны хочет мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь государства. Там отметили, что главная цель Молдовы - вступить в ЕС как реинтегрированная страна.

При этом в Молдове рассматривают другой вариант интеграции в ЕС.

"Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, о чем ранее сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, - с последующим разрешением конфликта", - заявили в министерстве.

В МИД отмечают, что, по словам Борреля, приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдова в ЕС, отметив, что подобные ситуации уже были.

"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", - говорится в сообщении МИД.

Приднестровский конфликт

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы независимость еще в 1990 году. Так называемую “республику” не признало ни одно государство.

Отметим, что непризнанное государство поддерживает Россия, оказывая ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. Она даже удерживает более тысячи военных в Приднестровье, что, по мнению западных военных аналитиков, представляет угрозу как стабильности в Молдове, так и безопасности в Украине на востоке.

Президент Молдовы Майя Санду допускает, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.

Стремление Молдовы вступить в ЕС

В июне 2022 года Евросовет предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

 

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МолдоваЕвросоюзВступление в ЕС