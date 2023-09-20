Санду допустила, що придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України
Умови для вирішення придністровського конфлікту можуть виникнути після того, як Україна переможе у війні з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Молдови Мая Санду заявила в інтерв'ю France 24.
"Ми вважаємо, що коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості", - заявила Санду.
Вона висловила сподівання, що після вирішення конфлікту Молдові вдасться стати членом Євросоюзу.
Також молдавський президент подякувала українським захисникам, які обороняють зокрема і Молдову.
Придністровський конфлікт
Нагадаємо, Придністров'я - один з регіонів Молдови - проголосив нібито незалежність ще у 1990 році. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.
На території регіону розміщені російські військові.
Ще у травні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наша країна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров'я.
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