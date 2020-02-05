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Молдавский епископ ПЦУ вернулся в ликвидированный Киевский патриархат

Новости » Общество     05.02.2020 - 17:04
Молдавский епископ ПЦУ вернулся в ликвидированный Киевский патриархат
Фото: Епископ Филарет (new.cerkva.info)

Филарет попросился обратно в Киевский патриархат, хотя тот больше не имеет юридического статуса

Белгород-Днестровский епископ Филарет (Панку), чья епархия находится на территории Молдовы вернулся в ликвидированный Киевский патриархат Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЦ Киевского патриархата.

Филарет попросился обратно в Киевский патриархат, хотя тот больше не имеет юридического статуса.

"Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что просьба епископа Фалештский и Восточно-Молдавского Филарета (Панку) была удовлетворена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Православная церковь Украины приостановила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде.Также Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически было запрещено совершать любые хиротонии.

Ранее патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.

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