Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет пытается восстановить УПЦ Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и ликвидация УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Сообщается, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года. Также он направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.

"Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики ссылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей подписи под ним", - отметил Филарет.

Он также заявил, что просит считать недействительной подпись под постановлением Собора от 15 декабря 2018 года.

Напомним, в ноябре 2019 года суд разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата, а предстоятель ПЦУ Епифаний объявил о юридической ликвидации этой структуры в середине декабря.

При этом ПЦУ считает Филарета своим архиереем и разрешила ему пожизненно проводить богослужения во Владимирском соборе.