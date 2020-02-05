ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Молдавський єпископ ПЦУ повернувся в ліквідований Київський патріархат

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 17:04
Молдавський єпископ ПЦУ повернувся в ліквідований Київський патріархат
Фото: Єпископ Філарет (new.cerkva.info)

Філарет попросився назад у Київський патріархат, хоч той більше не має юридичного статусу

Білгород-Дністровський єпископ Філарет (Панку), чия єпархія знаходиться на території Молдови повернувся в ліквідований Київський патріархат Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЦ Київського патріархату.

Філарет попросився назад у Київський патріархат, хоч той більше не має юридичного статусу.

"Керуючий Східно-Молдавської єпархією єпископ Фалештській і Східно-Молдовський Філарет (Панку) повернувся до складу Української православної церкви Київського патріархату", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що прохання єпископа Фалештській і Східно-Молдавського Філарета (Панку) була задоволена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Православна церква України припинила повноваження Почесного патріарха Філарета у Священному Синоді.Також Почесному патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно було заборонено вчиняти будь-які хіротонії.

Раніше патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України і ліквідація УПЦ Київського патріархату.

ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення перенесення Різдва ПЦУ припинила повноваження Філарета у Священному Синоді
Новини України ПЦУМолдова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся