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ПЦУ приостановила полномочия Филарета в Священном Синоде

Новости » Общество     04.02.2020 - 21:02
ПЦУ приостановила полномочия Филарета в Священном Синоде
Фото: Филарет (РБК-Украина)

На заседании Священного Синода ПЦУ рассматривали "действия Почетного патриарха Филарета, нарушающие канонический и уставной порядок в Церкви"

Православная церковь Украины приостановила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Как сообщается, 4 февраля на заседании Священного Синода ПЦУ рассматривали "действия Почетного патриарха Филарета, нарушающие канонический и уставной порядок в Церкви". Было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода.

"Учитывая, что Почетный патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной церкви Украины, как это было определено в п. 4 Журнал №30 заседания Священного Синода от 24 июня 2019 года - установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем Православной церкви Украины на покое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ПЦУ отметили, что "учитывая все, выше сказанное, а также отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода ..."

Также на заседании Синод констатировал, что Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им в неуставный способ епископами, не являются таковыми, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожное.

В ПЦУ добавили, что на заседании также было решено напомнить Почетному патриарху Филарету и его окружению о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.

Напомним, патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.

Позже заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что патриарх Филарет, отозвавши подпись под документом о создании Православной церкви Украины, "встал на путь лжи".

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