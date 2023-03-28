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Мокрий сніг, вітер та ожеледиця. Киян попереджають, що негода утримається і завтра

Фото: киян попереджають, що негода утримається і завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 29 березня, у Києві очікується зниження температури та пориви вітру. Також можливий мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У середу вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі очікується помірний, а вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі прогнозується на рівні 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість та дотримуватись безпечної дистанції.

Окрім того, під час сильного вітру киянам радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та не паркувати поряд із ними автомобілі.

При цьому зазначається, що 91 одиниця спецтехніки гідрослужб "Київавтодору", 310 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання і обробки вулично-дорожньої мережі готові до роботи.

Нагадаємо, у Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди.

До того ж, синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати у квітні.

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