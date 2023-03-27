У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції обсерваторії, 24 березня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +14,4°С, яке фіксувалося 1913 року. Кліматична норма перевищена на 11,0°С і відповідає погоді кінця квітня.

До того ж, ніч проти 24 березня виявилася найтеплішою за період спостережень - стовпчик термометра не опускався нижче +11,1°С, що на 2,3°С вище від попереднього рекордного значення 1913 року. Після півдня у п’ятницю максимальна температура повітря досягла +20°С, що на 0,7°С перевищило попередній рекорд 1913 року.

Повідомляється, що 25 березня середньодобова температура повітря у Києві становила +14,3°С, що на 0,3°С вище від попереднього рекорду 1921 року. Водночас ніч проти 25 березня виявилась найтеплішою з 1881 року - стовпчик термометра не опускався нижче +12,3°С, що на 4,8°С перевищило рекордне значення 1937 року.

Ніч проти 26 березня також виявилась рекордно теплою, стовпчик термометра не опустився нижче +8,3°С, що на 0,2°С перевищило рекордне значення 1990 року.

Загалом у березні зафіксовано вже шість температурних рекордів, в той час, як у лютому не було жодного.