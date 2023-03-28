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Мокрый снег, ветер и гололед. Киевлян предупреждают, что непогода удержится и завтра

Фото: киевлян предупреждают, что непогода удержится и завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 29 марта, в Киеве ожидается понижение температуры и порывы ветра. Возможен мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В среду ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью прогнозируется на уровне 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, во время сильного ветра киевлянам советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не парковать рядом с ними автомобили.

При этом отмечается, что 91 единица спецтехники гидрослужб "Киевавтодора", 310 единиц снегоуборочной техники и бригады с ручной уборкы и обработкии улично-дорожной сети готовы к работе.

Напомним, в Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды.

К тому же синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в апреле.

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