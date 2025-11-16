Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. Однак вже у другій половині тижня можливий мокрий сніг та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Опади прогнозуються у західних областях, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +12 градусів;

у східних областях - від +5…+12 градусів;

у центральних областях - від +5…+13 градусів;

у південних областях - від +5…+14 градусів;

у західних областях - від +7…+14 градусів.

У вівторок, 18 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на заході та у центрі країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +7… +7 градусів;

у східних областях - від +6…+13 градусів;

у центральних областях - від +7…+14 градусів;

у південних областях - від +7…+15 градусів;

у західних областях - від +2…+5 градусів.

У середу, 19 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на заході прогнозується мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від 0… +4 градусів;

у східних областях - від +1…+7 градусів;

у центральних областях - від +1…+6 градусів;

у південних областях - від +5…+11 градусів;

у західних областях - від +0…+4 градусів.

У четвер, 20 листопада, в Україні - переважно хмарно з проясненнямо, невеликі дощі можливі у східних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від 0… +2 градусів;

у східних областях - від +4…+11 градусів;

у центральних областях - від +3…+9 градусів;

у південних областях - від +7…+13 градусів;

у західних областях - від -1…+5 градусів.

У п'ятницю, 21 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на заході та півночі - невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: