ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Неділя 16 листопада 2025 18:30
UA EN RU
Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти) Ілюстративне фото: стало відомо, якою буде погода в Україні наступного тижня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. Однак вже у другій половині тижня можливий мокрий сніг та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода. Опади прогнозуються у західних областях, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +12 градусів;
  • у східних областях - від +5…+12 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+13 градусів;
  • у південних областях - від +5…+14 градусів;
  • у західних областях - від +7…+14 градусів.

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У вівторок, 18 листопада, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на заході та у центрі країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +7… +7 градусів;
  • у східних областях - від +6…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +7…+14 градусів;
  • у південних областях - від +7…+15 градусів;
  • у західних областях - від +2…+5 градусів.

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У середу, 19 листопада, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на заході прогнозується мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від 0… +4 градусів;
  • у східних областях - від +1…+7 градусів;
  • у центральних областях - від +1…+6 градусів;
  • у південних областях - від +5…+11 градусів;
  • у західних областях - від +0…+4 градусів.

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У четвер, 20 листопада, в Україні - переважно хмарно з проясненнямо, невеликі дощі можливі у східних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від 0… +2 градусів;
  • у східних областях - від +4…+11 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+9 градусів;
  • у південних областях - від +7…+13 градусів;
  • у західних областях - від -1…+5 градусів.

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У п'ятницю, 21 листопада, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на заході та півночі - невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +0… +7 градусів;
  • у східних областях - від +5…+12 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+10 градусів;
  • у південних областях - від +7…+13 градусів;
  • у західних областях - від -1…+8 градусів.

Мокрий сніг та потепління: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Раніше Укргідрометцентр підбив підсумки погодних умов першої декади листопада 2025 року та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур у різних регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони
Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе