ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Воскресенье 16 ноября 2025 18:30
UA EN RU
Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты) Иллюстративное фото: стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако уже во второй половине недели возможен мокрый снег и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Осадки прогнозируются в западных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ожидается умеренная облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+12 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+13 градусов;
  • в южных областях - от +5...+14 градусов;
  • в западных областях - от +7...+14 градусов.

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Во вторник, 18 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на западе и в центре страны.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +7... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +6...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +7...+14 градусов;
  • в южных областях - от +7...+15 градусов;
  • в западных областях - от +2...+5 градусов.

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В среду, 19 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Более того, на западе прогнозируется мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от 0... +4 градусов;
  • в восточных областях - от +1...+7 градусов;
  • в центральных областях - от +1...+6 градусов;
  • в южных областях - от +5...+11 градусов;
  • в западных областях - от +0...+4 градусов.

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В четверг, 20 ноября, в Украине - преимущественно облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны в восточных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от 0... +2 градусов;
  • в восточных областях - от +4...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+9 градусов;
  • в южных областях - от +7...+13 градусов;
  • в западных областях - от -1...+5 градусов.

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В пятницу, 21 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление. Но на западе и севере - небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +0... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+12 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+10 градусов;
  • в южных областях - от +7...+13 градусов;
  • в западных областях - от -1...+8 градусов.

Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Ранее Укргидрометцентр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур в разных регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт