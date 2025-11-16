Мокрый снег и потепление: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако уже во второй половине недели возможен мокрый снег и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода. Осадки прогнозируются в западных областях, а в южных и большинстве центральных регионов ожидается умеренная облачность.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +12 градусов;

в восточных областях - от +5...+12 градусов;

в центральных областях - от +5...+13 градусов;

в южных областях - от +5...+14 градусов;

в западных областях - от +7...+14 градусов.

Во вторник, 18 ноября, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего дождей будет идти на западе и в центре страны.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +7... +7 градусов;

в восточных областях - от +6...+13 градусов;

в центральных областях - от +7...+14 градусов;

в южных областях - от +7...+15 градусов;

в западных областях - от +2...+5 градусов.

В среду, 19 ноября, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Более того, на западе прогнозируется мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от 0... +4 градусов;

в восточных областях - от +1...+7 градусов;

в центральных областях - от +1...+6 градусов;

в южных областях - от +5...+11 градусов;

в западных областях - от +0...+4 градусов.

В четверг, 20 ноября, в Украине - преимущественно облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны в восточных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от 0... +2 градусов;

в восточных областях - от +4...+11 градусов;

в центральных областях - от +3...+9 градусов;

в южных областях - от +7...+13 градусов;

в западных областях - от -1...+5 градусов.

В пятницу, 21 ноября, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление. Но на западе и севере - небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут: