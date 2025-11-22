Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні 23 листопада

В Україні завтра, 23 листопада, очікується мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

В Україні завтра буде хмарно. У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом. Вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у північних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно, очікується дощ.

Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.