Мокрый снег и гололед: какой будет погода в Украине 23 ноября
В Украине завтра, 23 ноября, ожидается мокрый снег, а на дорогах - гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине завтра будет облачно. В западных областях умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.
На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом. Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в северных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра будет облачно, ожидается дождь.
Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни Украину накроет резкая смена погоды. В некоторых регионах уже выпал первый мокрый снег.
Также в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.
В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.