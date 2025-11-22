Мокрый снег и гололед: какой будет погода в Украине 23 ноября

В Украине завтра, 23 ноября, ожидается мокрый снег, а на дорогах - гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Украине завтра будет облачно. В западных областях умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом. Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в северных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно, ожидается дождь.

Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.