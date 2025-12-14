Мокрий сніг та хмарність: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в неділю, 14 грудня, у більшості регіонів країни очікується переважно хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу й мокрого снігу. За її словами, такі погодні умови зумовлені впливом так званої улоговини між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.

А ось у понеділок, 15 грудня, в Україні очікується чергове потепління.