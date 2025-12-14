Мокрий сніг та хмарність: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. У першій половині можливі снігопади, аде вже у другій половині - потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 грудня, в Україні переважатиме сніжна погода. Снігопади можливі у східних та північних областях. А на заході можливе не велике прояснення.
У вівторок, 16 грудня, майже у всіх регіонах України буде хмарно з проясненням.
У середу, 17 грудня, хмарність прогнозується майже по всій території України.
У четвер, 18 грудня, в Україні - переважно хмарно з проясненням.
У п'ятницю, 19 грудня, погода в Україні не зміниться. У більшості областей прогнозується хмарна, місцями з проясненням погода..
Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в неділю, 14 грудня, у більшості регіонів країни очікується переважно хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу й мокрого снігу. За її словами, такі погодні умови зумовлені впливом так званої улоговини між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.
А ось у понеділок, 15 грудня, в Україні очікується чергове потепління.