В Україну йде потепління: якою буде погода на початку наступного тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, температура повітря по країні підвищиться на кілька градусів і становитиме від +1 до +5 градусів. У західних областях збережеться відносно тепла погода - як сьогодні, так і в понеділок прогнозують від +3 до +6 градусів. Водночас на сході та північному сході України ще затримаються невеликі морози - вдень від -1 до -3 градусів.

Переважно в Україні очікується хмарна погода. У західних регіонах можливі прояснення через вплив антициклону. Мокрий сніг прогнозують на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині - це залишки атмосферного фронту. На решті території істотних опадів не очікується, місцями можлива незначна мряка.

Погода у Києві

У Києві 15 грудня також потеплішає, через що почне підтавати сніг. Максимальна температура в столиці становитиме від +2 до +4 градусів. За словами синоптика, можливі слабкі опади у вигляді мряки або невеликого дощу, тому варто бути особливо обережними на дорогах.

Діденко також зазначила, що чергове зниження температури можливе близько 21 грудня, однак сильних морозів поки що не очікується.