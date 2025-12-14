ua en ru
В Україну йде потепління: якою буде погода на початку наступного тижня

Україна, Неділя 14 грудня 2025 14:29
UA EN RU
В Україну йде потепління: якою буде погода на початку наступного тижня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 15 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні з понеділка, 15 грудня, очікується чергове потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, температура повітря по країні підвищиться на кілька градусів і становитиме від +1 до +5 градусів. У західних областях збережеться відносно тепла погода - як сьогодні, так і в понеділок прогнозують від +3 до +6 градусів. Водночас на сході та північному сході України ще затримаються невеликі морози - вдень від -1 до -3 градусів.

Переважно в Україні очікується хмарна погода. У західних регіонах можливі прояснення через вплив антициклону. Мокрий сніг прогнозують на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині - це залишки атмосферного фронту. На решті території істотних опадів не очікується, місцями можлива незначна мряка.

Погода у Києві

У Києві 15 грудня також потеплішає, через що почне підтавати сніг. Максимальна температура в столиці становитиме від +2 до +4 градусів. За словами синоптика, можливі слабкі опади у вигляді мряки або невеликого дощу, тому варто бути особливо обережними на дорогах.

Діденко також зазначила, що чергове зниження температури можливе близько 21 грудня, однак сильних морозів поки що не очікується.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували стислу кліматичну характеристику грудня в Україні, а також озвучили попередній загальний прогноз на перший місяць зими.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в неділю, 14 грудня, у більшості регіонів країни очікується переважно хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу й мокрого снігу. За її словами, такі погодні умови зумовлені впливом так званої улоговини між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.

