Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. В первой половине возможны снегопады, но уже во второй половине - потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 15 декабря, в Украине будет преобладать снежная погода. Снегопады возможны в восточных и северных областях. А на западе возможно не большое прояснение.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 16 декабря, почти во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 17 декабря, облачность прогнозируется почти по всей территории Украины.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 18 декабря, в Украине - преимущественно облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 19 декабря, погода в Украине не изменится. В большинстве областей прогнозируется облачная, местами с прояснениями погода...
Столбики термометров днем покажут:
В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 14 декабря, в большинстве регионов страны ожидается преимущественно облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По ее словам, такие погодные условия обусловлены влиянием так называемой котловины между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.
А вот в понедельник, 15 декабря, в Украине ожидается очередное потепление.