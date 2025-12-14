Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 14 декабря, в большинстве регионов страны ожидается преимущественно облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По ее словам, такие погодные условия обусловлены влиянием так называемой котловины между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.

А вот в понедельник, 15 декабря, в Украине ожидается очередное потепление.