Мокрий сніг та хмарність: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. У першій половині можливі снігопади, аде вже у другій половині - потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 15 грудня, в Україні переважатиме сніжна погода. Снігопади можливі у східних та північних областях. А на заході можливе не велике прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -6 до +2 градусів;

у східних областях - від -8 до 0 градусів;

у центральних областях - від -1 до +3 градусів;

у південних областях - від -1 до +4 градусів;

у західних областях - від -1 до +4 градусів.

У вівторок, 16 грудня, майже у всіх регіонах України буде хмарно з проясненням.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +5 градусів;

у східних областях - від -6 до +3 градусів;

у центральних областях - від +1 до +6 градусів;

у південних областях - від +2…+8 градусів;

у західних областях - від +2 до +5 градусів.

У середу, 17 грудня, хмарність прогнозується майже по всій території України.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від - до +6 градусів;

у східних областях - від -1 до +6 градусів;

у центральних областях - від +1…+6 градусів;

у південних областях - від +1 до +10 градусів;

у західних областях - від -1 до +4 градусів.

У четвер, 18 грудня, в Україні - переважно хмарно з проясненням.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +5 градусів;

у східних областях - від -1 до +9 градусів;

у центральних областях - від 0 до +7 градусів;

у південних областях - від +1 до +11 градусів;

у західних областях - від -1 до +8 градусів.

У п'ятницю, 19 грудня, погода в Україні не зміниться. У більшості областей прогнозується хмарна, місцями з проясненням погода..

Стовпчики термометрів вдень покажуть: