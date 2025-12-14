Мокрий сніг та хмарність: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)
Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. У першій половині можливі снігопади, аде вже у другій половині - потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 грудня, в Україні переважатиме сніжна погода. Снігопади можливі у східних та північних областях. А на заході можливе не велике прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -6 до +2 градусів;
- у східних областях - від -8 до 0 градусів;
- у центральних областях - від -1 до +3 градусів;
- у південних областях - від -1 до +4 градусів;
- у західних областях - від -1 до +4 градусів.
У вівторок, 16 грудня, майже у всіх регіонах України буде хмарно з проясненням.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -1 до +5 градусів;
- у східних областях - від -6 до +3 градусів;
- у центральних областях - від +1 до +6 градусів;
- у південних областях - від +2…+8 градусів;
- у західних областях - від +2 до +5 градусів.
У середу, 17 грудня, хмарність прогнозується майже по всій території України.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від - до +6 градусів;
- у східних областях - від -1 до +6 градусів;
- у центральних областях - від +1…+6 градусів;
- у південних областях - від +1 до +10 градусів;
- у західних областях - від -1 до +4 градусів.
У четвер, 18 грудня, в Україні - переважно хмарно з проясненням.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -1 до +5 градусів;
- у східних областях - від -1 до +9 градусів;
- у центральних областях - від 0 до +7 градусів;
- у південних областях - від +1 до +11 градусів;
- у західних областях - від -1 до +8 градусів.
У п'ятницю, 19 грудня, погода в Україні не зміниться. У більшості областей прогнозується хмарна, місцями з проясненням погода..
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -1 до +5 градусів;
- у східних областях - від -4 до +7 градусів;
- у центральних областях - від 0 до +7 градусів;
- у південних областях - від +1 до +9 градусів;
- у західних областях - від -1 до +8 градусів.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в неділю, 14 грудня, у більшості регіонів країни очікується переважно хмарна та волога погода з опадами у вигляді дощу й мокрого снігу. За її словами, такі погодні умови зумовлені впливом так званої улоговини між двома антициклонами - Frieda та Ellinor.
А ось у понеділок, 15 грудня, в Україні очікується чергове потепління.