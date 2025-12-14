ua en ru
Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 18:30
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. В первой половине возможны снегопады, но уже во второй половине - потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 декабря, в Украине будет преобладать снежная погода. Снегопады возможны в восточных и северных областях. А на западе возможно не большое прояснение.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -6 до +2 градусов;
  • в восточных областях - от -8 до 0 градусов;
  • в центральных областях - от -1 до +3 градусов;
  • в южных областях - от -1 до +4 градусов;
  • в западных областях - от -1 до +4 градусов.

Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Во вторник, 16 декабря, почти во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до +5 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до +3 градусов;
  • в центральных областях - от +1 до +6 градусов;
  • в южных областях - от +2...+8 градусов;
  • в западных областях - от +2 до +5 градусов.

Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В среду, 17 декабря, облачность прогнозируется почти по всей территории Украины.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от - до +6 градусов;
  • в восточных областях - от -1 до +6 градусов;
  • в центральных областях - от +1...+6 градусов;
  • в южных областях - от +1 до +10 градусов;
  • в западных областях - от -1 до +4 градусов.

Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В четверг, 18 декабря, в Украине - преимущественно облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до +5 градусов;
  • в восточных областях - от -1 до +9 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до +7 градусов;
  • в южных областях - от +1 до +11 градусов;
  • в западных областях - от -1 до +8 градусов.

Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В пятницу, 19 декабря, погода в Украине не изменится. В большинстве областей прогнозируется облачная, местами с прояснениями погода...

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до +5 градусов;
  • в восточных областях - от -4 до +7 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до +7 градусов;
  • в южных областях - от +1 до +9 градусов;
  • в западных областях - от -1 до +8 градусов.

Мокрый снег и облачность: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что в воскресенье, 14 декабря, в большинстве регионов страны ожидается преимущественно облачная и влажная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По ее словам, такие погодные условия обусловлены влиянием так называемой котловины между двумя антициклонами - Frieda и Ellinor.

А вот в понедельник, 15 декабря, в Украине ожидается очередное потепление.

