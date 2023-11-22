Мокрий сніг на півночі й ожеледиця в низці інших областей: погода на завтра

"Хмарно. Вночі у південно-східній, вдень у північній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни, на дорогах місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -8 вночі й від +1 до +5 вдень;

на півночі коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -4 до +1 вдень;

на півдні коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +2 до +6 вдень;

на сході коливатиметься від -10 до -13 вночі й від 49 до -4 вдень.

Фото: погода на 23 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -4 - -9 й вдень -2 - +3, а в Києві - вночі -6 - -8 й вдень близько 0.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. На дорогах ожеледиця, вдень пориви 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - пише пресслужба.