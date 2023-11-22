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Мокрый снег на севере и гололедица в ряде других областей: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 23 ноября, днем в северной части Украины ожидается мокрый снег. В частности возможна гололедица в ряде других облдастей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно. Ночью в юго-восточной, днем в северной части небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны, на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -5 до -8 ночью и от +1 до +5 днем;
  • на севере будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -4 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +2 до +6 днем;
  • на востоке будет колебаться от -10 до -13 ночью и от 49 до -4 днем.

Фото: погода на 23 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -4 - -9 и днем -2 - +3, а в Киеве - ночью -6 - -8 и днем около 0. 

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. На дорогах гололедица, днем порывы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 22 ноября, Киев засыпало первым снегом. Тем временем КГВА призвала водителей позаботиться о безопасности на дороге во время непогоды.

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Погода в Украине