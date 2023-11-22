Негода посилиться. В Києві попередили про мокрий сніг й ожеледицю завтра

Наразі в Києві продовжується розчищення доріг , тротуарів й зупинок громадського транспорту від снігу. Втім, вже завтра, 23 листопада, варто очікувати на погіршення погодних умов знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

Наразі "Київавтодор" вивів на вулиці Києва 70 бригад ручного прибирання, загальною кількістю понад 500 людей. Також працюють 312 одиниць спеціальної техніки. Усі дороги обробляються протиожеледними засобами.

Погода в Києві 23 листопада

Завтра в Києві очікується зниження температури. Вночі від -8 до -10 й від -2 до -4 вдень. Також попереджають про мокрий сніг й ожеледицю на дорогах.

"Прохання до водіїв зважати на погоду. Не виїжджати на дороги без нагальної потреби, не паркувати авто обабіч доріг аби не заважати працювати спецтехніці. Надавайте перевагу громадському транспорту та машинам екстрених служб", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.