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Негода посилиться. В Києві попередили про мокрий сніг й ожеледицю завтра

Середа 22 листопада 2023 12:51
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Негода посилиться. В Києві попередили про мокрий сніг й ожеледицю завтра Фото: Негода посилиться. В Києві попередили про мокрий сніг й ожеледицю завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в Києві продовжується розчищення доріг, тротуарів й зупинок громадського транспорту від снігу. Втім, вже завтра, 23 листопада, варто очікувати на погіршення погодних умов знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

Наразі "Київавтодор" вивів на вулиці Києва 70 бригад ручного прибирання, загальною кількістю понад 500 людей. Також працюють 312 одиниць спеціальної техніки. Усі дороги обробляються протиожеледними засобами.

Погода в Києві 23 листопада

Завтра в Києві очікується зниження температури. Вночі від -8 до -10 й від -2 до -4 вдень. Також попереджають про мокрий сніг й ожеледицю на дорогах.

"Прохання до водіїв зважати на погоду. Не виїжджати на дороги без нагальної потреби, не паркувати авто обабіч доріг аби не заважати працювати спецтехніці. Надавайте перевагу громадському транспорту та машинам екстрених служб", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що КМДА закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди. Зокрема не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, а також не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори.

У ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом.

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