Київ вночі засипало першим снігом (фото)

Перший сніг у столиці почав падати ще близько 19:00 вівторка, 21 листопада. Вже тоді містяни публікували у соцмережах фото та відео зимової погоди.

Однак ближче до ранку вулиці міста майже не впізнати - сніг випав у всіх районах, а на дорогах спостерігається не велика ожеледиця.

Як попереджають синоптики, сьогодні у Києві температура повітря може опуститись до 4 градусів морозу. Тому у КМДА звернулись до водіїв та попросили бути особливо уважними - не перевищувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції.

"Пішоходам – будьте обережні на тротуарах. Бережіть себе та близьких", – закликали в адміністрації.

Сніг в Україні

Перший сніг в Україні випав у Карпатах ще 9 листопада. Тоді в інших регіонах було ще волого і по-осінньому свіжо. Вже в ніч проти 17 листопада сніг випав і на Волині. Вже 18 листопада до "снігового" списку потрапили ще Львівська та Тернопільська.

19 листопада перший сніг випав і в Одесі. Щоправда, радості від нього було мало - вітер при цьому встиг звалити десятки дерев. А 20 листопада сніг випав більше, ніж у 10 регіонах України. Причому найбільше, до 18 см, він укрив Харківську та Дніпропетровську області.

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