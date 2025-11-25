Мокрий сніг, ожеледиця та дощі: де сьогодні готуватися до негоди

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних областях пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, місцями можливе утворення ожеледиці на дорогах. На решті території опадів не прогнозують.

У південно-східних регіонах вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман, що може ускладнити видимість на автошляхах.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с. У Карпатах, а вдень також у більшості центральних і південних областей можливі пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градуси тепла до 2 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3-8 градуси тепла.

На півдні буде тепліше: вночі 1-6 градуси тепла, вдень 8-13 градуси, а в Криму очікується до 17 градуси тепла.

Погода у Києві та області

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 3 градуси тепла до 2 градуси морозу, вдень 3-8 градуси тепла. У Києві вночі 0-2 градуси тепла, вдень 6-8 градуси.