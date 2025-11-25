UA

Мокрий сніг, ожеледиця та дощі: де сьогодні готуватися до негоди

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні сьогодні, 25 листопада, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних областях пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, місцями можливе утворення ожеледиці на дорогах. На решті території опадів не прогнозують.

У південно-східних регіонах вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман, що може ускладнити видимість на автошляхах.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с. У Карпатах, а вдень також у більшості центральних і південних областей можливі пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градуси тепла до 2 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3-8 градуси тепла. 

На півдні буде тепліше: вночі 1-6 градуси тепла, вдень 8-13 градуси, а в Криму очікується до 17 градуси тепла.

Погода у Києві та області

У столиці сьогодні  хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 3 градуси тепла до 2 градуси морозу, вдень 3-8 градуси тепла. У Києві вночі 0-2 градуси тепла, вдень 6-8 градуси.

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода в Україні цього тижня та оприлюднили карти по регіонах.

А нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

Згідно з інформацією, минулого тижня - впродовж 21, 22 і 23 листопада 2025 року - денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Також синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

