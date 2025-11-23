ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Неділя 23 листопада 2025 18:30
UA EN RU
Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. Однак очікується мокрий сніг та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг прогнозуються у східних та південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +2… +5 градусів;
  • у східних областях - від +9…+14 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+8 градусів;
  • у південних областях - від +12…+14 градусів;
  • у західних областях - від -1…+1 градусів.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У вівторок, 25 листопада, також буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі та мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +7 градусів;
  • у східних областях - від +6…+14 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+14 градусів;
  • у південних областях - від +8…+14 градусів;
  • у західних областях - від +10…+14 градусів.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У середу, 26 листопада, дощ прогнозується у західних областях України. На решті територій - хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8… +12 градусів;
  • у східних областях - від +7…+16 градусів;
  • у центральних областях - від +10…+15 градусів;
  • у південних областях - від +13…+17 градусів;
  • у західних областях - від +5…+7 градусів.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У четвер, 27 листопада, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у північних, центральних та південних регіонах. Також прогнозується мокрий сніг у західних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +8 градусів;
  • у східних областях - від +9…+15 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+11 градусів;
  • у південних областях - від +11…+18 градусів;
  • у західних областях - від 0…+4 градусів.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У п'ятницю, 28 листопада, буде хмарно. У більшості областей - без опадів. Дощ очікується у декількох східних, центральних та південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від 0… +3 градусів;
  • у східних областях - від +3…+15 градусів;
  • у центральних областях - від 0…+7 градусів;
  • у південних областях - від +9…+18 градусів;
  • у західних областях - від 0…+3 градусів.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)​​​​​​​

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

